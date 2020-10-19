وزير التعليم: ارتداء الكمامات إلزامي على الإداريين والمعلمين فقط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن ارتداء الكمامات إلزامي على الإداريين والمعلمين وليس على الطلبة، لكون نسب الإصابة تنتشر أكثر بين الكبار وليس الصغار، محذرا أن من لا يلتزم من الإداريين أو المعلمين، إما سيتم تحويله للتحقيق أو يتم نقله.





وأشاد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"ـ بتعاون وزارات الداخلة والتنمية المحلية والصحة مع وزارة التعليم لإتمام العام الدراسي، مردفا "العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، وسنغير الخطة حال حدوث أي طوارئ".





وحول واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة بسبب عدم تطبيق الإجراءات قال "نجري تحقيقا في الواقعة".





وأردف "عدد الشكاوى التي تلقيناه منذ أمس قليلة جدا، وتخفيض عدد الطلاب يجعل العام الدراسي طبيعي جدا"، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق قناة تعليمية خاصة بالمرحلة الابتدائية من أولى حتى الصف الثالث 15 نوفمبر فضلا عن إطلاق قناة تعليمية للتعليم الفني في اليوم ذاته.





وأكد أن قرارات الغلق مرتبطة إلى اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا قائلا: "حال حدوث أزمة وإغلاق لا قدر الله، سنتمكن من إتمام الدراسة عبر المنصات".



