شاهد.. تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس بداية من الثلاثاء

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، عن التقلبات المناخية التي ستشهدها البلاد بداية من يوم الثلاثاء المقبل.





وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد تتعرض شمال البلاد إلى أمطار غزيرة، مشيرًا إلى أنه أول تغير من التغييرات المناخية خلال فصل الخريف.





وأشار إلى أن هذه الأمطار هو أمر طبيعي خلال هذا الوقت من العام، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، موضحًا أنه تم إصدار بيان رسمي من هيئة الأرصاد إلى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية تحذيرًا بحالة الطقس خلال هذه الفترة، نافيًا ما تردد عن البداية الفعلية لفصل الشتاء.





وأوضح أن البداية الحقيقية لفصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل، ولكن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل وبداية الصباح حيث تصل درجات الحرارة العظمى يوم الأحد المقبل من 24 إلى 25 درجة.





وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020.





طقس الإثنين نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.





- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الإثنين ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.





- أمطار خفيفة (30%) تقريبًا أقصى الغرب.





الوصف الفني لخرائط الطقس: