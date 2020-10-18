4 وزراء يشهدون حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
شهد مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، و ذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمن الحفل عدد كبير من الفقرات الفنية والاستعراضية من أطفال ذوي القدرات الخاصة، وفريق بلاك تيمتا، واستعراض شعبي، وعزف على الآلات الموسيقية، وإلقاء الشعر.

وتستمر فاعليات هذه الدورة لمدة ٣ أيام، تحت شعار «وحشتونا» برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر وبمشاركة ٣٦ دولة عربية وأجنبية و برعاية وزارات كل من السياحة والاثار، والثقافة، والتضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة، والهجرة و شئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشمل الفاعليات مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوى القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

أخبار تهمك

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 19 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

11:16 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»