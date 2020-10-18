4 وزراء يشهدون حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

Advertisements

شهد مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، و ذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتضمن الحفل عدد كبير من الفقرات الفنية والاستعراضية من أطفال ذوي القدرات الخاصة، وفريق بلاك تيمتا، واستعراض شعبي، وعزف على الآلات الموسيقية، وإلقاء الشعر.



وتستمر فاعليات هذه الدورة لمدة ٣ أيام، تحت شعار «وحشتونا» برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر وبمشاركة ٣٦ دولة عربية وأجنبية و برعاية وزارات كل من السياحة والاثار، والثقافة، والتضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة، والهجرة و شئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.



وتشمل الفاعليات مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوى القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.