"أنا ممثل وبمثل"..آسر ياسين يمازح حمادة هلال من خلال تغريدة

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شارك الفنان حمادة هلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "انا أهلاوي وبشجع الأهلي".



وقام الفنان آسر ياسين بمازحته من خلال تغريدة قائلا: "وأنا ممثل وبمثل".



وكان النجم حمادة هلال، ضيف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي يوم الجمعة الماضية وعبر عن سعادته قائلا: "نا مبسوط إنى موجود فى أول حلقة فى برنامج واحد من الناس، وده شرف على راسى، وأنا بحبه جدا، مضيفا "أنا اتولدت في الشرقية ولكن مش فترة طويلة واتربيت أكتر من 15 سنة فى حى الزاوية الحمرا في منطقة القصيرين، ودى أسعد فترة في حياتى".