75 دقيقة.. هجوم ناري من الرجاء والزمالك يتقدم بهدف "بن شرقي"





وأحرز الدولي المغربي أشرف بن شرقي هدف الزمالك في شباك الرجاء اليوم بالدقيقة 18، بعدما تلقى عرضية متقنة من زيزو حولها برأسية قوية إلى شباك الرجاء.





ويحاول لاعبو الرجاء تعديل النتيجة، بعدما شن الفريق هجمات قوية ولكن دفاع الزمالك وحارسه أبو جبل لايزالان متألقان ويتصديان لهجوم العالمي.





ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والرجاء في الإياب 24 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.

بعد مرور 75 دقيقة لعب لا يزال يتقدم النادي الزمالك، على مضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يقام بينهما في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.