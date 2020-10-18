75 دقيقة.. هجوم ناري من الرجاء والزمالك يتقدم بهدف "بن شرقي"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
بعد مرور 75 دقيقة لعب لا يزال يتقدم النادي الزمالك، على مضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يقام بينهما في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز الدولي المغربي أشرف بن شرقي هدف الزمالك في شباك الرجاء اليوم بالدقيقة 18، بعدما تلقى عرضية متقنة من زيزو حولها برأسية قوية إلى شباك الرجاء.

ويحاول لاعبو الرجاء تعديل النتيجة، بعدما شن الفريق هجمات قوية ولكن دفاع الزمالك وحارسه أبو جبل لايزالان متألقان ويتصديان لهجوم العالمي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والرجاء في الإياب 24 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 15 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

09:18 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»