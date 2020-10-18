منتخب الشباب يواجه فريق بلبيس بالقسم الثالث ودياً

قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق بلبيس أحد فرق القسم الثالث يوم الأربعاء المقبل في تمام الرابعة مساءاً على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في ختام الأسبوع الرابع من المعسكر الذي بدأ منتصف نوفمبر الماضي .









من جهة أخرى يعود حسام أشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب للتدريبات عقب خضوعه لجلسات مكثفة مع الدكتور صلاح عاشور لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة استعدادا للسفر إلي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل بينما يغيب حازم هاني مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي .









يذكر أن منتخب شباب مصر واجه اليوم نادي الديوانية العراقي وأنته بفوز شباب الفراعنة بثلاث أهداف مقابل هدفين.



