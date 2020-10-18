منتخب الشباب يواجه فريق بلبيس بالقسم الثالث ودياً

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق بلبيس أحد فرق القسم الثالث يوم الأربعاء المقبل في تمام الرابعة مساءاً على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في ختام  الأسبوع الرابع من المعسكر الذي بدأ منتصف نوفمبر الماضي .


من جهة أخرى يعود حسام أشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب للتدريبات عقب خضوعه لجلسات مكثفة مع الدكتور صلاح عاشور لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة استعدادا للسفر إلي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل بينما يغيب حازم هاني مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي .


يذكر أن منتخب شباب مصر واجه اليوم نادي الديوانية العراقي وأنته بفوز شباب الفراعنة بثلاث أهداف مقابل هدفين.

أخبار تهمك

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

09:18 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»