الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أكد محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه حتى الآن لم يحدد جدول زمني لعودة مفاوضات سد النهضة حتى الآن.





وأضاف "السباعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن تصريحات وزير الري اليوم أكدت أنه لا خلاف على الثوابت المصرية في عملية التفاوض وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصاله مع رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب أفريقيا.





وتابع "نرفض أي قرار أحادي، ونأمل عودة المفاوضات وحل الخلافات دبلوماسيًا ولكن هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي".





وأكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي أهمية كبيرة لمفاوضات السد الإثيوبي، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا حتى هذه اللحظة لم تحدد جدول زمني للمفاوضات الفترة القادمة، مستطردًا "الأيام القادمة سوف تفزر عن رؤى أخرى فيما يتعلق بهذه المفاوضات".





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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حرصت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر.





وأكد "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، اليوم الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على حرص مصر على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.





ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفى مصر خاصة، معقبًا: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسالة حياة وقضية وجود".



