بمشاركة تريزيجيه.. استون فيلا يفوز على ليستر سيتي بالبريميرليج

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه فوزا هاما على نظيره ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه فى المباراة حتي الدقيقة 80 بينما ظل أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.


وسجل اللاعب الدولي الإنجليزي باركلي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر.


وبهذه النتيجة يرفع نادى أستون فيلا رصيده من النقاط إلى 12 نقطة فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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