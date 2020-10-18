رانيا يوسف: تعرضت للتحرش أنا وبنتي.. والمتحرش جبان ومريض

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعرضت للتحرش هي وابنتها في أحد التجمعات ولذلك أصبح لديها "فوبيا" من المناطق المزدحمة التي يتواجد فيها أشخاص لا تعرفهم.



وأضافت "رانيا" في لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "حسيت بالذنب لأني لم أستطيع حماية بنتي وتعرضت للتحرش وحسيت بنفس اللي أنا حسيته".



وتابعت "عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قضية المتحرش في الجامعة الأمريكية، حسيت أنها فرصة إني أطالب السيدات بالوقوف وعدم الخوف وفضح المتحرش لأنه في النهاية شخص جبنان".



واستطردت "من يقولون أن السبب في التحرش هو لبس السيدات أقوله طيب تقول ايه لمن يتحرش بطفلة أو ولد والستات التي تتحرش بست مثلها أو برجل والرجل الذي يتحرش برجل مثله، المتحرش مريض ويجب وضعه في مصحة نفسية أو إعدامه ليكون عبرة لغيره".



وكانت علقت رانيا على حادث التحرش بفتاة المعادي وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "يوسف" قائله: " مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الاعدام.. مريم بنت مصريه لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".



وتابعت قائله: "مريم كانت ماشيه في الشارع وراجعه من شغلها في المعادي، وفجأه لقت ثلاثة ما يسموا بالرجاله للاسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدات محاولات التحرش جسدي مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشريه عنها ولكن للاسف اثناء محاولاتها الحفاظ علي نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم".



وأضافت قائله: "مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربيه ورموها في الشارع وهربوا.. جريمه زي دي لسه بنفكر ان التحرش مش عقابه الاعدام ولسه فيه ناس بتبرر التحرش باللبس... كفايه كفايه كفايه.. حق_مريم_فين فتاه_المعادي".

