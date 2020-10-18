شاهد| أسامة بن لادن على قيد الحياة.. ترامب يؤكد

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عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن تفاصيل مقتل أسامة بن لادن، الذي نفاها ترامب فى تغريدة له.



وأوضح التقرير أن أسامة بن لادن حى أم ميت سؤال لا يزال الشك لم يحسم الإجابة عليه فعلى مدار 9 سنوات هناك من شكك فى مقتل بن لادن رغم نعيه رسميًا من قبل تنظيم القاعدة وطالبان وهناك من أقر بموته.



وأضاف التقرير أن هناك أصحاب نظرية المؤامرة ذهبوا لأبعد من ذلك وأنه ليس من المعقول أن تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من رجل بوزن أسامة بن لادن تطارده منذ عقد من الزمان بهذه السهولة وبعد 9 سنوات من الغموض الرئيس الأمريكي ترامب يثير الجدل من جديد بتغريدة تزعم بأن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ما يزال على قيد الحياة وأن من قتل فى الغارة عام 2011 كان مجرد بديل.



وتابع التقرير أن التغريدة التى أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ"Q A NON " وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



الأمر أثار جدلًا واسعا فى الولايات المتحدة، وتعليقا على كلام ترامب روبرت أونيل عضو وحدة "سيل تيم 6" الفريق الذي قتل أسامة بن لادن رد فى تصريحات تليفزيونية ساخرا هل يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟ الكثير من الأشخاص سيصدقون ترامب بشكل مباشر والأمر أكثر من مجرد خطر سياسي لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية ترامب يعرف ما حصل حينها ويمكنه الاطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات

