شاهد| أسامة بن لادن على قيد الحياة.. ترامب يؤكد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن تفاصيل مقتل أسامة بن لادن، الذي نفاها ترامب فى تغريدة له.

وأوضح التقرير أن أسامة بن لادن حى أم ميت سؤال لا يزال الشك لم يحسم الإجابة عليه فعلى مدار 9 سنوات هناك من شكك فى مقتل بن لادن رغم نعيه رسميًا من قبل تنظيم القاعدة وطالبان وهناك من أقر بموته.

وأضاف التقرير أن هناك أصحاب نظرية المؤامرة ذهبوا لأبعد من ذلك وأنه ليس من المعقول أن تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من رجل بوزن أسامة بن لادن تطارده منذ عقد من الزمان بهذه السهولة وبعد 9 سنوات من الغموض الرئيس الأمريكي ترامب يثير الجدل من جديد بتغريدة تزعم بأن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ما يزال على قيد الحياة وأن من قتل فى الغارة عام 2011 كان مجرد بديل.

وتابع التقرير أن التغريدة التى أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ"Q A NON " وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر أثار جدلًا واسعا فى الولايات المتحدة، وتعليقا على كلام ترامب روبرت أونيل عضو وحدة "سيل تيم 6" الفريق الذي قتل أسامة بن لادن رد فى تصريحات تليفزيونية ساخرا هل يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟ الكثير من الأشخاص سيصدقون ترامب بشكل مباشر والأمر أكثر من مجرد خطر سياسي لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية ترامب يعرف ما حصل حينها ويمكنه الاطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيديو ترامب الغد الرئيس الامريكي اسامة بن لادن

أخبار تهمك

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ أقل من ساعتين

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 10 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب: تأخرنا كثيرا في القضاء على بن لادن

بعد مقتل حمزة بن لادن.. تنظيم "القاعدة" يتلقى ضربة موجعة جديدة

وزير الدفاع الأمريكى يؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن

ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن

هل تلقى جثة أبو بكر البغدادي مصير أسامة بن لادن؟

صمت تنظيم داعش على مقتل "البغدادي" وبحثهم عن خليفة جديد له

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

09:18 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»