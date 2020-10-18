60 دقيقة لعب.. الزمالك يتقدم على الرجاء 1-0 في موقعة نصف نهائي الأبطال





ويدين الزمالك لنجمه المغربي أشرف بن شرقي بهذا التقدم، حيث سجل بن شرقي الهدف في الدقيقة 18 من رأسية قوية.





ويحاول فريق الرجاء تعديل النتيجة وسط صمود من دفاع الزمالك وحارسه محمد أبو جبل، واللذان يقدمان مستوى مميز حتى الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد ساعة كاملة لعب.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل.

يتقدم نادي الزمالك على نظيره الرجاء المغربي بهدف نظيف، بعد مرور 60 دقيقة لعب من المباراة التي تقام حاليا على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.