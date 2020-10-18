وائل الإبراشي: مجلس الشيوخ سيكون مصنعا للأبحاث والأفكار

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قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن مجلس الشيوخ سيلعب دورًا كبيرًا في العملية التشريعية ولن يكون شكليًا كما يعتقد البعض، متابعا: "لم يعد لدينا رفاهية أن يكون لدينا مؤسسة أو مجلس شكلى في الوقت الراهن"، مشددًا على أنه سيكون مصنع للأفكار والأبحاث التي تخدم الحياة التشريعية والأيام القادمة سوف تثبت ذلك.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المجلس الحالي به خبرات متنوعة من المجتمع تتصدى لقضايا يعانى منها المصريين منذ سنوات، مشددًا على أن مجلس معنى بتقدم الأفكار والحلول لمشاكل المجتمع عبر الشخصيات المختلفة في كافة المجالات.



ولفت "الإبراشى"، إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تروج الشائعات حول المجالس التشريعية في مصر، كانت مجالسها في السابق،مسار للسخرية والنكات، بالإضافة إلى أنه تحول إلى المجلس إلى سيرك، وتابع:" المجالس تحولت إلى نكتة في عهد الإخوان كما تحولت إلى سيرك للتهريج والهزار وكانت تنطلق النكات خلال مجلس الإخوان".

