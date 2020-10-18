لميس الحديدي: يزعجني تراجع منافسة المرأة على "الفردي" في الصعيد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أكدت الاعلامية لميس الحديدي، أن الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ خلال أيام، ستشهد منافسة كبيرة جدًا مع اتساع الدوائر الانتخابية لتكون أكثر سخونة، مؤكدة أن الثقل الانتخابي سيظهر جليًا في هذه الانتخابات، خاصة مع ضم عدد من الدوائر مشيرة إلى أن أعداد المرشحين إجمالًا يبلغ نحو4532 مرشحًا ما بين نظامي الفردي والقائمة.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "فيما يخص المرأة رغم جهود تمكين المرأة فوجودها على المنافسة على " الفردي " ضعيفًا، وهذا مزعج بالنسبة لنا، لاسيما في محافظات الدلتا والصعيد، على سبيل المثال في الصعيد في محافظة سوهاج، يوجد 9 دوائر إنتخابية، حيث إختفت المرأة من المنافسة وهي دوائر بلا مرشحات وتضم أخميم والبلينا ومراغه والمنشاة وجرجا ودار السلام، ويتكرر الامر ذاته في محافظة المنيا بشكل أقل حيث تغيب المرأة عن المنافسة على مستوى " الفردي.

وإستطردت قائلة: "إجمالا قد يبدو للبعض انه لا توجد منافسة في هذه الانتخابات، لكن الحقيقة أنها على أشدها على المستوى الفردي، خاصة في المقام الاول في بعض الدوائر مثل الدقي مثلًا التي ضم إليها العجوزة والجيزة بعد أن كانت فقط تشمل الدقي والعجوزة ثم القوائم في المرتبة الثانية.

ووجهت "الحديدي" رسالة لنساء مصر، قائلة: "برلمان 2020 يضم 149 مقعدًا للمرأة وهذه أكبر عدد للمرأة قاطبة منذ بدء الحياه السياسية في مصر عمرنا ماوصلنا لهذا القدر من مقاعد السيدات بنسبة تزيد عن 25% حسبما تفرزه العملية الانتخابية وهذا بالنسبة للقوائم وفقًا للدستور".

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

09:18 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»