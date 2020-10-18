لميس الحديدي: يزعجني تراجع منافسة المرأة على "الفردي" في الصعيد

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أكدت الاعلامية لميس الحديدي، أن الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ خلال أيام، ستشهد منافسة كبيرة جدًا مع اتساع الدوائر الانتخابية لتكون أكثر سخونة، مؤكدة أن الثقل الانتخابي سيظهر جليًا في هذه الانتخابات، خاصة مع ضم عدد من الدوائر مشيرة إلى أن أعداد المرشحين إجمالًا يبلغ نحو4532 مرشحًا ما بين نظامي الفردي والقائمة.



وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "فيما يخص المرأة رغم جهود تمكين المرأة فوجودها على المنافسة على " الفردي " ضعيفًا، وهذا مزعج بالنسبة لنا، لاسيما في محافظات الدلتا والصعيد، على سبيل المثال في الصعيد في محافظة سوهاج، يوجد 9 دوائر إنتخابية، حيث إختفت المرأة من المنافسة وهي دوائر بلا مرشحات وتضم أخميم والبلينا ومراغه والمنشاة وجرجا ودار السلام، ويتكرر الامر ذاته في محافظة المنيا بشكل أقل حيث تغيب المرأة عن المنافسة على مستوى " الفردي.



وإستطردت قائلة: "إجمالا قد يبدو للبعض انه لا توجد منافسة في هذه الانتخابات، لكن الحقيقة أنها على أشدها على المستوى الفردي، خاصة في المقام الاول في بعض الدوائر مثل الدقي مثلًا التي ضم إليها العجوزة والجيزة بعد أن كانت فقط تشمل الدقي والعجوزة ثم القوائم في المرتبة الثانية.



ووجهت "الحديدي" رسالة لنساء مصر، قائلة: "برلمان 2020 يضم 149 مقعدًا للمرأة وهذه أكبر عدد للمرأة قاطبة منذ بدء الحياه السياسية في مصر عمرنا ماوصلنا لهذا القدر من مقاعد السيدات بنسبة تزيد عن 25% حسبما تفرزه العملية الانتخابية وهذا بالنسبة للقوائم وفقًا للدستور".

