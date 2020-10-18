التفاصيل الكاملة.. خطة بيريز لحسم صفقة مبابي مجانا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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وضع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خطة ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان إلى سانتياغو برنابيو.

 

ويعد مبابي هدف أساسي للنادي الملكي من أجل تدعيم خط الهجوم، من أجل السيطرة على مجريات الليجا من جديد بعد أن سيطر عليها الغريم التقليدي " برشلونة " في اخر عشر سنوات مقارنة ببطولات الملكي.

 

وأشار موقع " دون بالون " أن بيريز لن يتعاقد مع مبابي الصيف المقبل، بل سوف يتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

 

وينتظر بيريز إنتهاء تعاقد النجم الفرنسي في " بارك دي فرانس " بنهاية صيف عام 2022 من أجل جلبه بشكل مجاني إلى سانتياغو برنابيو.

 

وكان نادي باريس قد أعلن مسبقاً أن سعر مبابي يتراوح بين 180 إلى 250 مليون يورو .

 

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يهتم أيضاً بالتعاقد مع النجم الفرنسي بناء على رغبة المدرب الالماني يورغن كلوب.

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