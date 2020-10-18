استشاري تغذية علاجية: "الحديد" يُزيد تركيز الطفل في المدرسة ويقوي مناعته

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كشف الدكتور حسام عمارة، الاستشاري النفسي، أعراض متلازمة توريت، التي تصيب بعض الأطفال، موضحًا أن متلازمة توريت هي عبارة عن مجموعة من الحركات اللا إرادية المتكررة، ومن الممكن أن تكون في صورة حركات أو أصوات.



وأضاف "عمارة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "عيادة "ten، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، أنها عبارة عن تحريك للأكتاف أو حركة متكررة في العنق أو الذراع أو اليد، أو عبارة عن أصوات تخرج بشكل لا إرادي، مثل "الكحة" اللا إرادية، من صاحب المتلازمة مما تسبب له حرج اجتماعي، وتزيد عندما يتعرض صاحبها للتوتر.



ونوه بأن هذه المتلازمة تصيب الأولاد من 3 إلى 4 مرات أكثر من الفتيات، لافتًا إلى أن الأولاد يكون لديهم فرصة للإصابة ببعض الأمراض أكثر من الفتيات مثل مرض "فرط الحركة"، حيث يكون له علاقة بالأساس الجيني الوراثي، مشددًا على أنه يجب على الأم اللجوء لاستشارة المتخصص في حالة ظهور أي من هذه الأعراض على الطفل.



قالت الدكتورة إيمان فكري، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتعويد الطفل على الأكل الصحي المنظم في أوقات ثابتة، وإبعاده تمامًا عن المشروبات الغازية، مشددة على ضرورة إفطار الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة، لكي يستطيع المخ استقبال العام الدراسي بشكل جيد.وتابعت "فكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لإطعام الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة بلبن فريش وبيضة مسلوقة، كما أن هناك ضرورة لإعطاء الطفل وجبة غذائية متكاملة أثناء ذهابه للمدرسة مثل حبة فاكهة وأي سندوتش به بروتين مثل التونة أو البيض، كما أن هناك ضرورة لوضع 20% من الوجبة محببة للطفل، حتى لا يذهب إلى الوجبات السريعة.وشددت على ضرورة تناول الطفل عنصر الحديد من خلال السلطة أو اللحوم التي تعتبر أهم عنصر غذائي يوجد به حديد، مشيرة إلى أن الحديد يقوي المناعة، وينشط العضلات، وتركيز الأطفال.