مجانًا.. بارتوميو يلجأ لخيار مفاجئ لتعويض سواريز

مازال برشلونة يُعاني هذا الموسم من غياب المهاجم رقم " 9 " بعد رحيل الاوروغوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الصيف الماضي.









وفشل هجوم البلوغرانا في التسجيل خلال مواجهة خيتافي والتي أنتهت لفوز الفريق الأندلسي بهدف نظيف لحساب الجولة السادسة من الليجا، كما سجل هدف وحيد أمام إشبيلية، ليفقد بذلك خمس نقاط في مبارتين.









وأشار موقع " دون بالون " الإسباني أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل جلبه إلى الكامب نو الصيف المقبل.









وأوضح الموقع أن المهاجم الأرجنتيني سيكون مُتاح بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الجاي، بعد إنتهاء تعاقده مع نادي مانشستر سيتي، مما سوف يسهل من مهمة برشلونة لحسم الصفقة.









ومن المنتظر أن يدخل البلوغرانا في صراع مع إنتر ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع أغويرو خاصة أن كونتي قد طلب التعاقد معه من أجل تعويض مواطنة لاوتارو مارتينيز الذي طلب الرحيل عن جوزيبي ميادزا.









يذكر أن أغويرو قد شارك للمرة الأولي هذا الموسم رفقة فريق مانشستر سيتي أمام نادي آرسنال، بعد أن غاب الأرجنتيني عن الجولات الثلاث الماضية بسبب الإصابة .



