44 % من المصريين اشتروا السلع "أون لاين"

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قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة الدفع الإلكتروني لمنطقة شمال إفريقيا، إن أزمة كورونا أثرت على كل الصناعات والدول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن كورونا أثرت بشكل خاص على صناعة المدفوعات التي كانت مدعومة من كل الحكومات تقريبًا.



وتابع "جابر"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الدول وصلت إلى نسبة 100% في التعاملات بالنقود بشكل لا تلامسي، ومصر تقدمت بشكل كبير جدًا في هذا النظام خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن الإقبال على الدفع الإلكتروني زاد بشكل لا يتخيل في كل الدول تقريبًا.



ولفت إلى أن السوق المصري شهد تطور كبير جدًا منذ شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن 80% من السوق المصري اليوم غير نمط استهلاكه من خلال القيام بالمعاملات الالكترونية، و44% بدأوا في شراء السلع والخدمات أون لاين بدلًا من الذهاب إلى المحلات التجارية، وهذا الأمر لن يكون سلوك مؤقت بسبب أزمة كورونا، ولكنه سيستمر.



وأشار إلى أن مستويات الدفع انخفضت بشكل ملحوظ أثناء ذروة أزمة كورونا، ولكن الآن عادت مستويات الدفع الالكترونية بشكل أكثر مما كان عليه وقت ذروة كورونا، وهذا يعني أن الاقتصاد استعاد عافيته بشكل كبير الفترة الأخيرة.

