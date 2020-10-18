'الوطنية للإعلام' تنجح في الحصول على حق الاستفادة من ٩٣ فيلم سينمائي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:59 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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نجحت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، في الحصول على موافقة المجلس بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من عدد (93) فيلم سينمائي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الأفلام من روائع وإبداعات السينما المصرية التي رسخت قيم راقية في المجتمع المصري، وجسدت بطولات عظيمة قدمها نخبة من ألمع نجوم السينما، وستساهم في إثراء المحتوى بالقنوات المتخصصة.

وأضافت أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الوطنية للإعلام، على إثراء العرض على شاشات القنوات المتخصصة؛ لإمتاع للمشاهد المصري بهذه المجموعة، من الأفلام السينمائية التراثية المتميزة، والتي ترضى كافة الأذواق.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي إطار التعاون المشترك والمثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر.

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