وزير قطاع الأعمال: جاري تأسيس بورصة للسلع ومن بينها القطن

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم شكلوا مجلس إدارة جديد للنصر للاستيراد والتصدير في مايو الماضي، متابعًا: "سنعلن عن كتالوج إلكتروني للتجارة يضم 25 ألف منتج منهم 5 آلاف منتج ستعمل عليه النصر للاستيراد والتصدير".



وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "من أدوارنا في الكتالوج الإلكتروني هو الوساطة والتسويق وكذلك النقل والتخليص الجمركي"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص نصيبه 56% من شركة شرق إفريقيا للوساطة، والنصر للاستيراد والتصدير 20%.



وأوضح أنه سيكون هناك مشغل أجنبي من ألمانيا لتشغيل مشروعات الشراكة مع وزارة النقل البري، متابعًا: "سننتج 1.5 مليون إطار، و5 مقاسات الجرارات، ووجدنا مشروع سيارات الركوب في الهيئة العربية للتصنيع".



وأشار إلى أنه كان هناك محاولات مع منتجي سيارات حول النصر للسيارات في 2018 ولكن لم تكن هناك نتائج، مستكملًا: "اخترنا سيارة كهربائية محددة في الصين وهي أصلها ياباني، واستحوذت على 10% من مبيعات السيارات الكهربائية في العالم".



وتابع وزير قطاع الأعمال:"أنهينا معظم محفزات بدء إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بما يمثل 12% من الاستهلاك المحلي نصفها للتاكسيات"، مستكملًا: "بحثنا مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحية توفير الكهرباء الرخص للسيارة الكهربائية".



وكشف عن أنه جاري تأسيس بورصة للسلع وسيكون من بينها القطن، لافتًا إلى أن توصيات عام 1996 عن الغزل والنسيج وتطويره لم تتغيرفي 2018.

