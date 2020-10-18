"الباز" يكشف مفاجأة في اسطنبول.. ومذكرة بتوقيف 5 أفراد من الجماعة"

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قال الإعلامي محمد الباز، إن المدعو أيمن نور عراب الفساد والخراب توجه بالأمس من أسطنبول إلى أنقرة، ورفع مذكرة لوزير الداخلية التركي يطالبه فيها بترحيل 5 أشخاص من أسطنبول وهم أحمد حمدي إبراهيم وسامي كمال الدين، وياسر العمدة، وطارق قاسم، ومحمد الشرقاوي



وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد: "انتظروا هؤلاء الخمسة في مصر قريًبا".



وأشار الإعلامي إلى أن هذا القرار حدث بعد إذاعة تسريبات سامي كمال الدين، حيث اتهمهم أيمن نور بأنهم عملاء للمخابارت المصرية والإماراتية، وينقلون أخبار المعارضين في تركيا.



وفي وقت سابق، أطلق الإعلامى محمد الباز، مسابقة ساخرة بين الإعلاميين والإرهابيين في تركيا وقطر.



وقال الباز إن الإعلاميين الإرهابيين بالخارج يشتكون من تسريب فضائحهم والرسائل التى يرسلونها بينهم.



وأضاف الباز ساخرا:" مسابقة اهي.. مين الخاين اللى فى اسطنبول؟، عصام تليمة؟، أيمن نور؟،حمزة زوبع؟ سامى جمال الدين؟ احمد عبد العزيز؟



وختم الباز حديثه قائلا:" المسابقة شغاله لحد بكرة واللى هيعرف الخاين اللى وسطكم ليه جايزة.



وكان الإعلامي محمد الباز، قد استعرض، تدوينة إسراء الحكيم زوجة الإخوانى الهارب سامي كمال الدين، والتي فضحت فيها ما يدور في قناة الشرق الإخوانية.



وأوضح الباز أن إسراء الحكيم كشفت خلال تدوينتها عن أن هناك مخططات جنسية تتم في القناة، وأن إحدى السيدات حاولت استئجار عاهرة لتمارس الرذيلة مع رئيس القناة، وتصويره لابتزازه، لرفع مرتب زوجها ليعادل نفس مرتب معتز مطر".



وتابع: كشفت إسراء زوجة الهارب سامي كمال الدين عن أن هذه القناة عبارة عن وكر لتعاطى الحشيش، بين العاملين فيها.



وعلق الباز أن هذا ليس تسريبا سريا أو اختراقا حصلنا عليه، ولكنه تسريب على صفحات الأُجَرَاء يفضحون بعضهم فهذه التدوينة تثبت أن "قناة الشرق الإخوانية بيت دعارة كامل".