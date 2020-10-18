محمد أنور يكشف تفاصيل "إسعاف يونس" مع شيرين سليمان

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كشف الفنان محمد أنور نجم العرض المسرحي "مسرح مصر" عن تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد "إسعاف يونس" والذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.



وقال "أنور" خلال لقاؤه في برنامج "عين أون لاين" والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أن مسلسل "إسعاف يونس" كان يحضر له منذ عام ونصف وتعطل تصويره بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الأخير "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.



وأضاف إنه تعطل تحضيرات المسلسل جاءت في صالحه لأن السيناريو والورق الخاص بالمسلسل تم العمل عليه أكثر من مرة وكان الوقت في صالح الأحداث والخطوط الدرامية الخاصة به، مؤكدا إلى إنه كان يريد أن يقدم عملا فنيا مختلفا للجمهور وشكل كوميدي مبني على الموقف بعيدها عن الأفيهات.

