محمد أنور يكشف تفاصيل "إسعاف يونس" مع شيرين سليمان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


كشف الفنان محمد أنور نجم العرض المسرحي "مسرح مصر" عن تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد "إسعاف يونس" والذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.

وقال "أنور" خلال لقاؤه في برنامج "عين أون لاين" والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أن مسلسل "إسعاف يونس" كان يحضر له منذ عام ونصف وتعطل تصويره بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الأخير "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.

وأضاف إنه تعطل تحضيرات المسلسل جاءت في صالحه لأن السيناريو والورق الخاص بالمسلسل تم العمل عليه أكثر من مرة وكان الوقت في صالح الأحداث والخطوط الدرامية الخاصة به، مؤكدا إلى إنه كان يريد أن يقدم عملا فنيا مختلفا للجمهور وشكل كوميدي مبني على الموقف بعيدها عن الأفيهات.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 15 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

09:18 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»