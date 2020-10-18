بهاء أبو شقة: الأيام كفيلة بإثبات أهمية مجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس يضم كافة المتخصصين والفنيين في كافة المجالات، لافتَا إلى أن دور "الشيوخ" هو الاسترشاد برأيه في كافة الأمور الهامة بالدولة، وليس التشريع فقط.

وتابع "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن مجلس النواب مهامه تتلخص في التشريع ومسائلة الحكومة، ولكن مجلس الشيوخ دوره ابداء أكثر من رأي أمام أي مسألة أو موضوع مطروح للنقاش.

وأشار إلى أن الايام ستبث أهمية "الشيوخ"، وسترد على من يتحدثون بان عودته ليس مهمة، مشيرًا إلى أن "الشيوخ" سيكون له من الأداء والدور الحقيقي الذي سيساهم في أسراء الحياة البرلمانية، خاصة أن هناك 77 دولة تأخذ بنظام وجود غرفتين للمجلس النواب.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها اليوم الأحد:

- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.

- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.

- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.

- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.

- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.

- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.

- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.

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