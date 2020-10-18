إيناس مكي تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أحيت الفنانة إيناس مكي ذكرى وفاة والدها، اليوم من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "مكي" صورة لوالدها وكتبت قائله: "الله يرحمك يا بابا ويحسن إليك ويجازيك خير عن العلم الذي قدمته في حياتك وعن حفظك للقرآن الكريم والحفاظ عليه من التحريف.. مرت سنة كاملة على وفاتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيناس مكي، مشاركتها في مسلسل "سرايا حمدين"، مع عدد من الفنانين سامح حسين وراندا البحيرى ومحمد ثروت.
إيناس مكي تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها
إيناس مكي تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها

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