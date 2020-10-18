خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي



وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى البنك الأهلى مع محمد يوسف لإقناعه بتدريب الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، واقتنع محمد يوسف بالفكرة خاصة بعد تقديم رؤية جيدة له من قبل المسئولين.









وقرر مسئولو البنك الاهلى عقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان الرسمي عن المدير الفنى الجديد الذى سيقود الفريق بالدوري الممتاز خلال الموسم الكروى المقبل .

وكان عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز، ويعد محمد يوسف واحدا من المدربين أصحاب القدرات الجيدة والمتوج من قبل مع الأهلى بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.



كما علم "الفجر الرياضي" أن عادل مصطفى لاعب الأهلي الأسبق، سيتولى مهمة منصب المدرب العام.

تعاقد محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع فريق البنك الأهلى الصاعد حديثا للدوري الممتاز ، خلفاً لعيد مرازيق الذي إستقال مؤخراً من منصبة، عقب التأهل من القسم الثاني.