تعادل سلبي بين الزمالك والرجاء بعد مرور 15 دقيقة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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لا تزال النتيجة التعادل السلبي بين الزمالك والرجاء المغربي بعد مرور ربع ساعة من انطلاق اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت أول ربع ساعة بين الفريقين هادئة دون أي خطورة حقيقية تذكر على مرمى الفريقين.

 

وسدد محسن متولي لاعب الرجاء كرة ضعيفة تصدى لها محمد أبو جبل في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

 

وفي الدقيقة الحادية عشر رد أشرف بن شرقي نجم الزمالك بتسديدة على مرمى الرجاء في أحضان حارس المرمى.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء يوم السبت المقبل 24 أكتوبر، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

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