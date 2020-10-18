"حماية المستهلك" تكشف عقوبة عدم رد مصروفات الأتوبيسات (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:18 م
أحمد سمير فرج
أحمد سمير فرج
شيماء حسن
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قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن هناك التزام يصل إلى أكثر من 90% من قبل المدارس والجامعات الدولية والمعاهد التابعة للأزهر الشريف والمدارس والجامعات الخاصة برد الـ25% من قيمة أتوبيسات المدارس العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "فرج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن هناك التزام تام وأكثر من رائع من الجميع باستثناء 3 مدارس وجامعة رفضوا الالتزام بالقرار وأعلنوا أنهم سيتوجهون إلى القضاء.

وتابع "هذه المدارس لا تحترم المستهلك وتم الإعلان عن أسمائها وسيتم تطبيق العقوبة عليهم بشكل منفرد تصل إلى مليون جنيه".

آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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