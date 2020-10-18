أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على تعيين يحيى الفخراني وسميرة عبد العزيز في مجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت نقابة المهن التمثيلية،الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عقب اختيار الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز،كأعضاء مجلس الشيوخ.

وجاء البين كالآتي: " تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والإعزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقته الكبيرة لدور القوة الناعمة ومدى تأثيرها، بعد اختياره الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، متمنين لهما التوفيق لما فيه صالح مصر بصفة خاصة والفن بصفة عامة".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد اختار الفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز كنائبين عن مجلس الشيوخ داخل مصر.

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