ويلبيك ينضم رسميًا إلى برايتون
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:59 م
ريهام عبد المحسن
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أعلن برايتون الإنجلزي رسمياً عن تعاقده مع الإنجليزي داني ويلبيك نجم واتفورد الإنجليزي في صفقة إنتقال حر لمدة موسم واحد.
وبدأ ويلبيك البالغ
من العمر 29 عامًا مشواره الكروي في صفوف مانشستر يونايتد ولعب ما يقرب من 100 مباراة
لكلا من مانشستر يونايتد وآرسنال وخاض حتى الآن 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسجل
16 هدفًا.
وقال برايتون في
بيان له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:"أنهى برايتون التعاقد مع المهاجم
داني ويلبيك، حيث وافق مهاجم مانشستر يونايتد وآرسنال وواتفورد السابق على صفقة لمدة
موسم واحد مع برايتون".
واختتم برايتون
بيانه قائلاً:"سيرتدي ويلبيك القميص رقم 18 في الفريق ومن المتوقع أن يكون جاهزًا
للاختيار من أجل مباراة الإثنين المقبل أمام وست بروميتش ألبيون".