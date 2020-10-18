أستاذ جهاز هضمي يكشف عمر فيروس كورونا في العالم

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أوضح الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، أن المناعة الحقيقية تكون؛ مناعة مكتسبة عن طريق التطعيم، وأجسام مناعية، مناعة القطيع "وتكون عندما يمرض 70% من سكان الكرة الأرضية بكورونا، وهذا يستغرق 3 سنوات".



وأَضاف "المنيسي"، خلال حواره مع برنامج "الطبيب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عمر فيروس كورونا المتوقع هو ثلاثة سنوات.



وأشار إلى أن مرض كورونا استوطن العالم أجمع، ومصر من أدنى الدول التي تعاني بسبب فيروس كورونا.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.