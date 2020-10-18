ريتشارليسون يعتذر بعد إصابته للاعب ليفربول

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
قدم مهاجم إيفرتون ريتشارليسون اعتذاره إلى تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول ، بسبب خشونته خلال التحام بينهما قبيل نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت والتي انتهت بالتعادل 2-2.


ورغم أن ألكانتارا نهض وعاد للعب بعد طرد ريتشارليسون وشارك في تهيئة هدف متأخر لفريقه أحرزه جوردان هندرسون قبل إلغائه إلا أنه تبين لاحقا تعرضه للإصابة، وقال ريتشارليسون في بيان: كل من يعرف خلفيتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا على الإطلاق، لم أتعمد إيذاء تياغو.. وبالفعل بعثت إليه برسالة اعتذار وأنا أفعل هذا أيضا على العلن. أتمنى ألا يكون تعرض لأي إصابة وأن يكون كل شيء على ما يرام.


وخرج مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان ديك من المباراة مبكرا بسبب الإصابة بعد التحام مع حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، وقال هندرسون إن بيكفورد حارس مرمى إنجلترا يشعر بالأسف نتيجة ما حدث رغم أنه لم يتعرض لأي عقوبة.


وقال هندرسون لاعب ليفربول في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: جاء جوردان واعتذر لي بعد المباراة وطلب مني إبلاغ فيرجيل بذلك.

أخبار تهمك

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

06:30 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»