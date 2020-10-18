السفير المصري وتيجانا ومقلد وأنور يؤازرون الزمالك أمام الرجاء

تواجد أشرف إبراهيم السفير المصري في المغرب وإسماعيل يوسف عضور مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في المغرب في المقصورة الرئيسة لملعب محمد الخامس لمؤازرة الفريق في مباراة الرجاء المغربي.









كما حرص أيضا اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الزمالك المرافقان للبعثة في المغرب على التواجد بالملعب لمؤازرة الفريق.









ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.