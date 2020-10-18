وزير التعليم: لم تظهر حالات إصابة بـ "كورونا" مع بدء العام الدراسي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لم تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا مع بدء العام الدراسي.

وأضاف "شوفي "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه يتم تطبيق الاجراء الوقائية المشددة على المدارس للوقاية من كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنين وكتابعة الأداء بالمدارس، لافتا إلى أنه تم تخفيض أعداد الطلاب وتقليل الكثافة في المدارس.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وكذلك وزارة التربية والتعليم في أول أيام الدراسة:

- قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.

- الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، وستقدم تعليما بجودة مختلفة وبطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.

- قناة "مدرستنا" تهدف إلى شرح الدروس بطريقة مبتكرة، والحصة مدتها نصف ساعة وتعمل على مدار الـ24 ساعة، وجدول الدروس سيتواجد في المدرسة.

- وزارة التربية والتعليم ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 20202021.

- إطلاق منصة "التعليم المصري"، يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر وستوجه إلى 3 مجموعات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتعطي دليل بكل ما يخص العملية التعليمية.

- تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلًا عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

- تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى.

- تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة.

- توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطورا مهما في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

يذكر أن الدراسة بدأ الدراسة اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

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