علي فرج يستعيد صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

استعاد لاعب أندية وادي دجلة علي فرج صدارة التصنيف العالمي وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش .. بعد فوزه ببطولة مصر الدولية للإسكواش وذلك بعد فوزه علي اللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالميًا في مباراة قوية انتهت بنتيجة 3-0 ، وسيتم إعلان اللاعب علي فرج بأنه الاول عالميًا في بداية شهر نوفمبر 2020 وذلك مع التحديث الجديد للتصنيف الدولي، كما صرح اللاعب علي فرج فور فوزه بالبطولة أنه ممتن بالفوز ببطولة من أقوى البطولات عالميًا وبطولة من أقوى البطولات في مصر التي أهلته بإستعادة صدارة التصنيف العالمي كما وجه الشكر لمدربية وأندية وادي دجلة لما يقدموه من دعم في مسيرته الرياضيه.





والجدير بالذكر أن لاعب أندية وادي دجلة علي فرج تصدر التصنيف الدولي للإسكواش لأول مرة في مارس 2019 وذلك بعد فوزه بثلاث بطولات دولية على التوالي وهم بطولة وراكيل نتسوت وقطر الكلاسيكيه وبطولة الأبطال وذلك في موسم 2018/2019.



