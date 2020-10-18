الأوقاف تنظم ندوة للرأي بعنوان: نبي الرحمة في ذكرى مولده

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أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين الوزارة والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، تنقل الـقناة الثـقـافية في بث مباشر الثلاثاء القادم ندوة للرأي بعنوان: ” نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده”.



ويشارك في الندوة كل من: الدكتور جمال فاروق العميد السابق لكلية الدعوة جامعة الأزهر، والشيخ حازم جلال (إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى).



انطلقت اليوم الأحد سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (الغربية - الشرقية - الدقهلية) بواقع (3) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.



أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.



وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.