لجنة كورونا تحسمها: لا يوجد لقاح مؤكد أو علاج فعال ونفاذ.. وكلها في مرحلة التجارب (فيديو)

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أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا، أنه حتى الآن لا يوجد لقاح مؤكد أو علاج نفاذ وفعال ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات أو الأدوية الحالية كلها في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.



وقالت "جيهان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد: "لا يوجد حاجة اسمها تقوية المناعة، ولكن يقابلها الالتزام بممارسة الرياضة والاهتمام بتناول الفيتامينات والأغذية الصحية بعيدًا عن تناول الأغذية السريعة".



وبسؤالها عن جدوى الأعشاب الطبيعية في علاج فيروس كورونا أشارت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا "هناك تجارب على بعض النباتات الطبيعية والصين تعتمد في بروتوكولات علاجها على بعض الأعشاب الصينية ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى لقاح أو علاج فعال للفيروس".



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.