242 مليون دولار قيمة صادرات أهم 20 سلعة غذائية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال سبتمبر الماضي بلغت 242 مليون دولار. 

وأشارت الهيئة اليوم الأحد أن زيت فول الصويا احتل المرتبة الأولى من حيث صادرات أهم 20 سلعة غذائية، تلاه في المرتبة الثانية سكر القصب، وفي المرتبة الثالثة الفواكه الطازجة، تلاها صادرات الجبن.

وأوضحت أن صادرات النباتات وأجزاءها احتلت المرتبة الخامسة، تلاها صادرات البقول القرنية اليابسة ومنتجات المخابز ودقيق القمح، ثم الشيكولاته والخضر المجمدة والتمر والتين والأناناس والفواكه والأثمار القشرية، ثم البصل والثوم والخضر المحضرة والمحفوظة غير المجمدة وجذور السحلب، ثم المحضرات الغذائية.

وأضاف البيان أن صادرات البذور المعدة للبذار والحيوانات الحية والعجائن الغذائية والخمائر جاءت بنهاية القائمة.

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