فاروق المقرحي: الأمن القومي والحالة الاجتماعية ضمن أجندة أولوياتي بمجلس الشيوخ (فيديو)

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قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعينات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ شملت كوكبة من كافة المجالات، ونرجو من الجميع أن يكون على ثقة الرئيس السيسي في اختيارهم في منصب عضوية مجلس الشيوخ.



وتابع "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن أجندته في مجلس الشيوخ تشمل الحفاظ على الامن القومي، والملفات التي يجب أن يتصدى لها "الشيوخ"، مضيفًا أن مجلس الشيوخ مكمل لمجلس النواب، ولا يوجد أي تنافر في صلاحيات المجلسين على الإطلاق.



ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يوجد به ما يقرب من 40 عضوًا من الشباب صغار السن، كما يشمل عدد معتبر من المرأة مثل السيدة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل كمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن التنوع الموجود في الشيوخ من شانه أن يحي الحياة البرلمانية.