التعليم العالي: قرار الإغلاق سيكون حكومي.. وإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية خلال ساعات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، مؤكدًا أنه لا يوجد أية مبالغة أو زيادة في الرسوم الجامعية.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الدولة سوف تتحمل الزيادات الناتجة عن بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات بسبب التعليم الهجين.

وأكد على تطبيق خطة احترازية من بداية دخول البوابات وحتى الوصول إلى قاعات المحاضرات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الأزمات ورصد أي حالات اشتباه.

وتابع "لم نترك أي حاجة للصدقة ومصممين جميعا حتى تعود الجامعات كما عاهدنها، ومستعدين لكل الاحتمالات ولكن قرار الغلق ليس قرار فردي خاصة بكلية أو جامعة".

واستطرد "سيتم التعامل مع أي حالة تظهر ببروتوكول معلن، وقرار الغلق سيكون على مستوى الحكومة وليس على مستوى الأفراد أو الوزارات".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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