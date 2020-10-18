"الزراعة" تنظم برنامج لتشخيص أمراض المحاصيل الحقلية بالغربية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اطلاق برنامج تدريبي تحت عنوان:" تشخيص أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، وذلك بمديرية الزراعة بالغربية.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، ان البرامج التدريبي والذي تم اطلاقه اليوم، وحتى الخميس المقبل، سيتناول عددًا من الموضوعات على رأسها: أهم أمراض البطاطس والطماطم والطرق الحديثة لمكافحتها، وأمراض بنجر السكر وطرق المكافحة، وأهم أمراض القمح وطرق الوقاية والعلاج، أهم أمراض محصول البصل والطرق الحديثة لمكافحته، وأهم أمراض محصول العنب وطرق الوقاية والعلاج، فضلًا عن الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية.

و أشار الى ان البرنامج يستهدف تدريب ٣٥ متدرب من الفنيين الزراعين واخصائى المحصول والمكافحة والارشاد وذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا وبالتالي فتح أسواق جديدة لهذه المحاصيل الاقتصادية بدول العالم المختلفة.

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قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن المنظومة الزراعية في مصر تمثل جزء أصيل من الدخل القومي، مشددًا على أن الوزارة وكافة أجهزة الدولة تعمل جنبًا إلى جنب لتوفر للمربيين سبل لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية وتطوير العائد، من خلال توفير اللقاحات اللازمة. 

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين، إلى جانب الحملات الدورية للتطعيم وتحصين الماشية بهدف رفع مستويات المناعة وإتاحة الفرصة للمربيين لوقاية رؤوس الماشية بشكل اكبر ويوفروا في حجم الانتاج.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على أن المصل مهما كانت تكلفته ستكون أقل من الأضرار الناجمة عن الأمراض التي تؤثر على حجم الإنتاجية، مؤكدًا أن مصر خالية من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مناشدًا المربيين بالحفاظ على جداول التحصين والاهتمام بالحصول على اللقاحات البيطرية، والمشاركة بكثافة في حملات التحصين للحفاظ على ثروتهم.

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه بدعم المزارعين والمربين وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية لهم بأسعار مخفضة.

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