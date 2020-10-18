فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي ينقذ "مسن" لديه توقف بالقصبة الهوائية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكن الفريق الطبي لقسم جراحة القلب والصدر لمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية بطب بنها، من إنقاذ حياة مريض مسن وضرير، ابتلع "ضرس" من أسنانه فتوقف بالقصبة الهوائية.

واستقبل مستشفى بنها الجامعي، مريض عمره 67 عاما، مسن وضرير، ابتلع "ضرس" بأسنانه بطريق الخطأ بعد أن انتابته نوبة تشنجات نتيجة إصابته بمرض بالمخ أدى إلى غيابه عن الوعي فترة، وبعد تحسن حالته ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه تبين ابتلاعه "سنة من أسنانه" وتوقفها بالقصبة الهوائية السفلي للفص السفلي من الرئة اليمنى، وجرى تحويله من معهد الكبد بالمنوفية إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، حيث جرى استخراج الضرس بواسطة video assisted rigid bronchoscope (منظار الشُعب الهوائية الصلب المدعم بالفيديو) وهو أحدث منظار شُعَب هوائية والوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية بمنطقة الدلتا.

وأشار الدكتور محمد الجزار، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى استخراج الضرس بصعوبة بالغة، حيث أنه كان ينزلق كلما جرى الإمساك به، وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض بصحة جيدة موجها الشكر للمشاركون في العملية من الدكتور محمد حامد عبد الرحمن مدرس واستشاري التخدير والعناية المركزة، ومحمد عمر مدرس مساعد وأخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة أبو الخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، وكل طاقم العمليات من عمال وتمريض انتصار على، وإيمان عفت وفاطمة والعامل عمرو محمد.

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