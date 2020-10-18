استشاري يكشف الأسباب الشائعة لانعدام الحيوانات المنوية (فيديو)

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كشف الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال والضعف الجنسي، إن أسباب انعدام الحيوانات المنوية عادة ينتج عن الخلل الهرموني وهذا النوع لا ينتج الحيوانات المنوية من الأساس بسبب وجود خلل هرموني تُسأل عنه الغدة النخامية.



وأوضح "العياشي"، خلال لقائه مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، في برنامج "عيادة ten"، المذاع على قناة "TEN"، اليوم الأحد، أن انعدام الحيوانات المنوية الناتج عن مشاكل التصنيع في الخصية وفي هذا النوع تنعدم الحيوانات المنوية لأسباب متعددة تتعلق بعملية التصنيع في الخصية، من أهمها: عدم إنتاج خلايا الخصيتين لهرمون التستوستيرون، إلى جانب عدم استجابة الخصيتين للتحفيز الهرموني القادم من الغدة النخامية.



وتابع: "انعدام الحيوانات المنوية الناتج عن مشاكل ما بعد التصنيع ويأتي هذا النوع انعدام الحيوانات المنوية إما لمشاكل في عملية القذف مثل مشكلة القذف المرتجع، أو لوجود انسداد يمنع من خروج الحيوانات المنوية مع السائل المنوي.





ولفت إلى أن علاج مشكلة انعدام الحيوانات المنوية يختلف في السائل المنوي أو علاج حالات الصفر باختلاف العامل المسبب للمشكلة، ومن أهم الطرق والأساليب التي تستخدم في علاج هذه المشكلة هو الإصلاح الجراحي لعلاج حالات الانسداد التي تعيق الحيوانات المنوية عن الخروج مع السائل المنوي.



وأشار إلى أن العلاج الهرموني لإصلاح الخلل الهرموني المؤثر على معدلات إنتاج هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى العلاج الدوائي باستخدام الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج مشاكل القذف المرتجع.



وأضاف: "ويأتي العلاج السلوكي بالكف عن تناول بعض الأدوية التي تؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية تحت إشراف الطبيب المختص"، مشيرًا إلى أن استنقاذ الحيوانات المنوية والتلقيح الصناعي وهو نوع شديد التقدم من العلاج، وفيه يتم استخلاص الحيوانات المنوية من عينات الخصية وتلقيح البويضة خارجيًا ثم إعادة زراعة البويضة الملقحة داخل رحم الأم لإتمام عملية الحمل.