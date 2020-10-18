استشاري يكشف الأسباب الشائعة لانعدام الحيوانات المنوية (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

كشف الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال والضعف الجنسي، إن أسباب انعدام الحيوانات المنوية عادة ينتج عن الخلل الهرموني وهذا النوع لا ينتج الحيوانات المنوية من الأساس بسبب وجود خلل هرموني تُسأل عنه الغدة النخامية.

وأوضح "العياشي"، خلال لقائه مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، في برنامج "عيادة ten"، المذاع على قناة "TEN"، اليوم الأحد، أن انعدام الحيوانات المنوية الناتج عن مشاكل التصنيع في الخصية وفي هذا النوع تنعدم الحيوانات المنوية لأسباب متعددة تتعلق بعملية التصنيع في الخصية، من أهمها: عدم إنتاج خلايا الخصيتين لهرمون التستوستيرون، إلى جانب عدم استجابة الخصيتين للتحفيز الهرموني القادم من الغدة النخامية.

وتابع: "انعدام الحيوانات المنوية الناتج عن مشاكل ما بعد التصنيع ويأتي هذا النوع انعدام الحيوانات المنوية إما لمشاكل في عملية القذف مثل مشكلة القذف المرتجع، أو لوجود انسداد يمنع من خروج الحيوانات المنوية مع السائل المنوي.


ولفت إلى أن علاج مشكلة انعدام الحيوانات المنوية يختلف في السائل المنوي أو علاج حالات الصفر باختلاف العامل المسبب للمشكلة، ومن أهم الطرق والأساليب التي تستخدم في علاج هذه المشكلة هو الإصلاح الجراحي لعلاج حالات الانسداد التي تعيق الحيوانات المنوية عن الخروج مع السائل المنوي.

وأشار إلى أن العلاج الهرموني لإصلاح الخلل الهرموني المؤثر على معدلات إنتاج هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى العلاج الدوائي باستخدام الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج مشاكل القذف المرتجع.

وأضاف: "ويأتي العلاج السلوكي بالكف عن تناول بعض الأدوية التي تؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية تحت إشراف الطبيب المختص"، مشيرًا إلى أن استنقاذ الحيوانات المنوية والتلقيح الصناعي وهو نوع شديد التقدم من العلاج، وفيه يتم استخلاص الحيوانات المنوية من عينات الخصية وتلقيح البويضة خارجيًا ثم إعادة زراعة البويضة الملقحة داخل رحم الأم لإتمام عملية الحمل.

أخبار تهمك

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يومين

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

06:30 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»