الزمالك يصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمواجهة الرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لمباراة الرجاء المغربي، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة . 


وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة  على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادا للمباراة .


ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

وقرر محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عبدالشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرافقة الفريق إلى ملعب مركب محمد الخامس لمؤازرة زملائهم في مباراتهم المهمة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .


ويغيب الثنائي شيكابالا وعبدالشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين. 

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