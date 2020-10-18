شرطة حائل: القبض على 3 مقيمِين تورطوا بتحويل أموال بطرق غير شرعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:45 م
الشرطة
الشرطة
الفجر السعودي
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صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3)مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

 

وأوضح النقيب طارق النصار أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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