غدًا.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
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يقام المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري تحت شعار "المستقبل الآن" .

و تعتزم الغرفة التجارية العربية البرازيلية استضافة المنتدى بطريقة مبتكرة رغم التحديات التي سببتها جائحة كورونا مُستعينة بأحدث التقنيات والقنوات الرقمية لتوفير منصةٍ تفاعلية متميزة تجمع الشركات والمؤسسات العربية والبرازيلية وتتيح التواصل الفعال بينها.

وسيتضمن المنتدى جلسات نقاشية يتخللها إلقاء كلمات من قبل صانعي القرار ورواد الأعمال بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المشاركين واستكشاف فرص التعاون من خلال الاستعانة بالمنصات التفاعلية والتقنيات المتقدمة لتوفير تجربة شبيهة بالواقع.

و وسيتمكن المشاركون من الحصول على تجربة تفاعلية متميزة خلال المنتدى عن طريق عرض ثلاثي الأبعاد وتطبيقات الهواتف الذكية، وستمثل الجلسات النقاشية منصات للحوار والتفاعل وتبادل الآراء بصورةٍ أكثر حيوية من الندوات الافتراضية التقليدية.

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ان المنتدى أصبح الوجهة المُثلى للعرب والبرازيليين الساعين للقاء والتفاعل والنقاش في مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتطرق إلى أحدث الاتجاهات والقضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة للجانبين.و ستقام هذه النسخة من المنتدى بالاستعانة بالمنصات التفاعلية والابتكارات التقنية في إطار الحرص على الحفاظ على المستوى العالي في الجودة والتنظيم لهذا الحدث دون أن تشكل القيود المفروضة للوقاية من جائحة كورونا أي عائقٍ .

و أوضح حنون أنه سيتخلل المنتدى ركن ثلاثي الأبعاد تُعرض فيه أجنحة افتراضية تستعرض منتجات وخدمات الشركات العربية والبرازيلية إلى جانب جناح مخصص للغرفة ومقهى افتراضي لتعزيز تجربة التفاعل والتواصل بين المشاركين.

وسيتضمن المنتدى مشاركة بعض المتحدثين من استديو يشمل عروض حية ومباشرة مع ضمان التقيد بالإجراءات الوقائية، وسيعمل مطورو المنصة على إحداث المزامنة المرئية بين العروض التي يقدمها المشاركون والخلفيات المحيطة بهم.

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