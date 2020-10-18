رسمياً.. ليفربول يعلن إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.









ونشر النادي الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يؤكد فيه إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة وذلك خلال مباراة فريقه بالأمس أمام إيفرتون بعد تدخل الحارس بيكفورد عليه.









وأكد النادي بأن فان دايك أجرى الفحوصات الطبية وتأكد ان عليه إجراء عملية جراحية، لم يتم تحديد موعد لعودته وبعد العملية سيواصل إعادة التأهيل والتعافي.









ولم يحدد ليفربول مدة غياب المدافع الهولندي لكن تقارير إعلامية في إنجلترا أشارت إلى أن فان دايك سيغيب عم الفريق لمدة من ٦ إلى ٩ أشهر.