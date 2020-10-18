شيكابالا وعبدالشافي يؤازران الزمالك أمام الرجاء من ملعب المباراة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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قرر محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عبدالشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرافقة الفريق إلى ملعب مركب محمد الخامس لمؤازرة زملائهم في مباراتهم المهمة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 

ويغيب الثنائي شيكابالا وعبدالشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين. 

وعقد الثنائي أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال معسكر الدار البيضاء لتحفيزهم قبل المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

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