وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا تتغنى بفوز الأهلي على الوداد بقيادة موسيماني

أبرزت وسائل إعلام وصحف جنوب إفريقيا في إصداراتها اليوم الأحد، الفوز المميز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مساء أمس على حساب الوداد المغربي، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشادت بالأداء المميز للأهلي على مدار شوطي المباراة والاستراتيجية الناجحة التي بنى عليها موسيماني خطته في أولى تجاربه الإفريقية مع الأهلي.









وذكرت صحيفة « كيك أوف » واسعة الانتشار في جنوب إفريقيا في عنوانها عن مباراة أمس: «أهلي بيتسو يُغرق الوداد في المغرب»، ورصدت في تقريرها عن المباراة؛ أن موسيماني استعاد في مباراة الوداد كابتن الفريق والحارس الأول محمد الشناوي، إلى جانب الدولي التونسي علي معلول، والمهاجم مروان محسن، وأن الأهلي لم يستغرق طويلا للتسجيل بعدما تمكن من هز الشباك المغربية بعد 4 دقائق من بداية المباراة عن طريق محمد مجدي أفشة الذي استغل خطأ مدافع الوداد، وسدد في المرمى ببراعة.









كما أشادت بتألق وبراعة حارس الأهلي، محمد الشناوي، ووصفته بالحارس الصلب الذي لا مثيل له بجانب دفاع الأهلي المميز، والذي تصدى لكل محاولات الفريق المغربي إلى أن سجل معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من أحداث اللقاء.









فيما رصد تقرير موقع «سبورت 24 الجنوب إفريقي» فوز الأهلي، وقال إن موسيماني استطاع أخيرا «حل العقدة الشخصية» له أمام الوداد المغربي على أرضه بعدما استعصى عليه في السابق مع «صن داونز».









وأشار التقرير إلى أن هزيمة الوداد أمام الأهلي في كازابلانكا تعد الأولى للفريق المغربي بعد 27 مباراة في دوري الأبطال؛ ليحقق الأهلي فوزا مريحا خارج أرضه، ويقطع خطوة كبيرة نحو الوصول إلى المباراة النهائية.









فيما أكد موقع «سوكر لادوما» الجنوب إفريقي في تقريره الطويل عن المباراة؛ أن بيتسو موسيماني واصل نجاحاته مع الأهلي، وتغلب على الوداد المغربي في عقر داره، خلال ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وأشار التقرير إلى أن الأهلي حظي ببداية أشبه بالحلم بعدما افتتح أفشة التسجيل في الدقيقة الرابعة بطريقة أكثر من رائعة؛ مستغلا خطأ الوداد الدفاعي, فيما تصدى محمد الشناوي، قائد الأهلي، لركلة الجزاء ليحفظ للفريق تفوقه حتى سنحت الفرصة للدولي التونسي علي معلول ليضيف ثاني الأهداف التي عززت من فرص الأهلي في بلوغ المباراة النهائية.









وقالت صحيفة «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية الشهيرة إن النادي الأهلي نجح في تحقيق فوز مريح على نظيره الوداد المغربي على استاد محمد الخامس؛ ليقترب بصورة كبيرة من قطع تذكرة المرور إلى المباراة النهائية.

وأشادت الصحيفة بالدور الذي قدمه موسيماني مع الأهلي في أولى مبارياته الإفريقية مع نادي القرن.