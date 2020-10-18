تعليمات طبية مشددة لبعثة الزمالك بارتداء الواقي الطبي ضد كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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منح الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة تعليمات للاعبين وكل الحاضرين من بعثة الزمالك التي توجهت بالحافلة إلى ملعب مواجهة الرجاء المغربي، بضرورة ارتداء كمامات  على الوجه كإجراء وقائي وفق البروتوكول الطبي لمجابهة فيروس كورونا.


وتحركت حافلة الزمالك وسط حراسة أمنية مشددة من فندق الإقامة في طريقها  لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الرجاء.


ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

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