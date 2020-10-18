الزمالك يتوجه إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر فندق الإقامة في الدار البيضاء متوجهة الي مركب محمد الخامس  الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.


وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ٥٠ فردا فقط لبعثة  الزمالك لحضور المباراة  في الاستاد.


ويحضر اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة  ورئيس البعثة ومعه أمير مرتضي متصور المشرف علي الكرة المباراة من المقصورة الرئيسية ويرافقهم ثنائي مجلس الادارة اللواء علاء مقلد وحمادة انور المرافقان للبعثة.

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