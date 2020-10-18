السفير المصري يرافق الزمالك إلى ملعب مباراة الرجاء

حرص أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقه بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.









ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وقام الطاقم الطبي المتواجد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، والذي يستضيف لقاء الزمالك والرجاء مساء اليوم، باتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتعقيم الأماكن والجنبات داخل الملعب، من غرف ملابس ومقاعد البدلاء و بعض الأمور الاحترازية الأخرى.









يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي والشروط الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تم التشديد عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .









ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



